Крупнейшая группа Европарламента возмущена представлением ЕС на инаугурации президента Ирана

Координатор по иностранным делам крупнейшей группы Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП), евродепутат Адам Белян призвал топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля пересмотреть решение отправить своего представителя на инаугурацию президента Ирана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в обращении на сайте ЕНП.

В письме к Боррелю Белян утверждает, что ЕС не стоит быть представленным на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана 30 июля, поскольку это легитимизирует иранский режим.

"Это решение не только ошибочно, но и прямо противоречит ценностям и принципам, которые Европейский Союз стремится отстаивать. Мы ожидаем быстрого и адекватного ответа, чтобы обеспечить соответствие нашей внешней политики нашим общим ценностям и обязательствам", – добавил он.

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Представитель ЕНП напомнил, что Иран поддерживает террористическую деятельность и дестабилизацию по всему Ближнему Востоку, что "представляет прямую угрозу глобальной безопасности и противоречит обязательствам ЕС по демократии и правам человека".

"Дипломатическое взаимодействие с таким режимом на данном этапе является крайне неуместным и опасным. Это подрывает целостность нашей внешней политики и посылает сигнал молчаливого одобрения правительства, которое грубо нарушает права человека и международные нормы", – подчеркнул Белян.

Ранее стало известно, что руководитель аппарата Борреля, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Энрике Мора будет присутствовать на инаугурации Пезешкиана в конце июля.

Мора также представлял ЕС на церемонии инаугурации бывшего иранского президента Эбрагима Раиси в 2019 году, за что его раскритиковали иранские правозащитники.

Эбрагим Раиси погиб во время авиакатастрофы в мае 2024 года. Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана со стороны европейских лидеров и чиновников тогда были восприняты неоднозначно.

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