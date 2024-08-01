Прем'єр Британії оголосив про національну ініціативу проти насильницьких заворушень

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Виступаючи після жорстоких заворушень, що сталися після нападу з ножовими пораненнями в Саутпорті, прем'єр-міністр заявив, що ця ініціатива "об'єднає" розвідку і дії всіх поліцейських сил країни. Вона буде стосуватися як "негайного виклику, який, очевидно, викликаний ультраправою ненавистю", так і "всіх насильницьких заворушень", що спалахують незалежно від мотивації.

Стармер засудив "крихітну бездумну меншість у суспільстві... банду головорізів, які сіли в потяги і автобуси, поїхали в чужу їм громаду, громаду, яка переживає найжахливішу трагедію, а потім почали кидати цеглу в поліцейських – поліцейських, які всього 24 години тому мали справу з нападом на дітей у своїй громаді".

Реклама:

Він сказав, що новий план був розроблений, щоб показати, що Британія "не дозволить страху перерости в поділ і ненависть в наших громадах, і що вона не допустить, за жодних обставин, порушення закону і порядку на наших вулицях".

"Національна спроможність" буде спрямована на покращення збору та обміну розвідувальною інформацією про "екстремістських порушників спокою" після того, як поліція була здивована масштабами заворушень у вівторок в Саутпорті, а також подальшими заворушеннями в Лондоні, Манчестері, Хартлпулі та Олдершоті в середу ввечері.

Нова ініціатива має на меті виявити агітаторів з усіх частин ідеологічного спектру, а також покращити обмін індикаторами напруженості в суспільстві та координацію взаємодопомоги, коли спеціально підготовлені для боротьби з заворушеннями офіцери перекидаються з одного району в інший, сказав Стармер.

Прем'єр-міністр сказав, що необхідно "досягти балансу", коли йдеться про зусилля соціальних медіа-платформ у боротьбі з дезінформацією в Інтернеті.

Він провів пресконференцію після зустрічі з вищим керівництвом поліції.

Стармер подякував співробітникам поліції, які "протистояли залякуванням і насильству".

Є надія, що збільшення кількості спеціалізованих офіцерів з охорони громадського порядку, які можуть бути направлені в зону неспокою, збільшить кількість арештів під час спалахів насильства.

Нові офіцери будуть працювати в оперативному центрі національної поліції, який є частиною Ради начальників національної поліції.

Плани були розроблені на Даунінг-стріт, і джерело повідомило, що керівники поліції, які зустрічалися зі Стармером у четвер, були в цілому згодні з ними.

Нагадаємо, у понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення, з них п’ятеро у критичному стані. У тяжкому стані також двоє дорослих.

Ця подія збурила країну і спровокувала жорсткі протести, лише за першу ніч постраждали близько 40 правоохоронців. Заворушення сталися після того, як у соціальних мережах була поширена неправдива інформація про те, що підозрюваний був радикальним ісламістським мігрантом.

У ніч на четвер заворушення повторилися, у центрі Лондона затримали понад 100 людей.