Король Чарльз ІІІ обратился к британцам на фоне антииммигрантских беспорядков

Король Великобритании Чарльз III призвал британцев к взаимопониманию на фоне антииммигрантских протестов с беспорядками, которые продолжаются уже неделю.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Обращение, озвученное через представителя Букингемского дворца, стало первой публичной реакцией короля на последние события. Перед тем он имел телефонный разговор с премьером Киром Стармером и руководством полиции.

Чарльз III поблагодарил полицию и службы чрезвычайных ситуаций, а также приветствовал то, как общины отреагировали на "агрессию и криминальные действия немногих".

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"Его Величество сохраняет надежду, что общие ценности взаимного уважения и понимания продолжат усиливать и объединять нашу страну", – заявил спикер.

Перед выходными власти Великобритании мобилизовали дополнительные силы полиции на случай беспорядков и не исключают усиленное регулирование соцсетей, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

По состоянию на вечер пятницы задержали уже более 740 участников беспорядков, 302 из них предъявили обвинения. Десятки уже получили приговоры путем ускоренного судебного разбирательства.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.