Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі антиіммігрантських заворушень

Король Великої Британії Чарльз ІІІ закликав британців до порозуміння на тлі антиіммігрантських протестів із заворушеннями, що тривають вже тиждень.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Звернення, озвучене через речника Букінгемського палацу, стало першою публічною реакцією короля на останні події. Перед тим він мав телефонну розмову з прем’єром Кіром Стармером і керівництвом поліції.

Чарльз ІІІ закликав до взаємної поваги та порозуміння і подякував поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також те, як громади відреагували на "агресію і кримінальні дії небагатьох".

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"Його Величність зберігає сподівання, що спільні цінності взаємної поваги і порозуміння продовжать посилювати і об’єднувати нашу країну", – заявив речник.

Перед вихідними влада Великої Британії мобілізувала додаткові сили поліції на випадок заворушень і не виключає посилене регулювання соцмереж, аби запобігти поширенню дезінформації.

Станом на вечір п’ятниці затримали вже понад 740 учасників заворушень, 302 з них висунули звинувачення. Десятки уже отримали вироки шляхом прискореного судового розгляду.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.