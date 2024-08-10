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ВВС Швеции и Германии поднимались на перехват российского самолета над Балтией

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Новости — Суббота, 10 августа 2024, 15:05 — Ирина Кутелева

Российский разведывательный самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами, на его перехват в воздух поднимались истребители немецких и шведских ВВС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВВС Германии.

Самолеты ВВС Германии и Швеции поднялись в воздух и сопроводили российский самолет Ил-20М.

Самолет находился в воздушном пространстве у острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".

На прошлой неделе Военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.

А в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем.

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