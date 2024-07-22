Стратегические бомбардировщики США впервые будут осуществлять полеты из Румынии

Два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.

Об этом проинформировало Объединенное командование ВВС НАТО, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, накануне два бомбардировщика ВВС США прибыли на румынскую авиабазу Михаил Когалничану.

Во время своего развертывания B-52Н будут действовать с авиабазы в Румынии вблизи побережья Черного моря и интегрироваться с членами НАТО и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обязательств по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США.

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Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики осуществляют полеты из Румынии, отметили в командовании.

Также в сообщении указано, что во время перелета американские бомбардировщики были перехвачены двумя российскими самолетами над Баренцевым морем в международном воздушном пространстве.

При этом самолеты не изменили курс из-за перехвата и продолжили свой полет по плану.

На прошлой неделе финские и шведские истребители осуществили перехват двух российских военных самолетов над Балтийским морем.

Напомним, в июне Швеция зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24 впервые с тех пор, когда стала полноправным членом НАТО.