Министр обороны Латвии поддерживает введение обязательной военной службы для женщин

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс поддерживает идею обязательного призыва женщин на Службу государственной обороны, но по этому поводу еще нужна дискуссия в коалиции, парламенте и обществе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

У политиков правящих партий пока нет единого мнения о том, стоит ли призывать женщин на военную службу.

Министр подчеркнул, что, несмотря на его поддержку, существует потребность в широком обсуждении этого вопроса.

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"Мы должны учитывать спектр как политического, так и общественного мнения", – сказал Спрудс. Это означает дебаты в коалиции, в парламенте, а также среди широкой общественности, чтобы найти решения, которые будут приемлемыми для всех

Ранее командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке в службу государственной обороны.

Калниньш не отрицал, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает беспокойство из-за способности укомплектовать необходимые 4000 солдат.

Калиньш также отметил, что в подразделениях, где служат женщины, качество, эффективность и дисциплина намного выше.

"Представим, что я, 18-летний гражданин, вижу, что девушки добровольно идут служить – а я буду избегать? Это будет очень хорошим сигналом, если мы примем соответствующее политическое решение", – считает командир НЗС.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус представил предложение по новой добровольной военной службе после того, как в правительстве раскритиковали идею о возобновлении призыва.

В Бундесвере считают, что если призыв в армию восстановят, в армию стоит привлекать больше женщин.