США обнаружили военный корабль РФ возле островов Аляски

Катер береговой охраны США, который осуществлял плановое патрулирование вокруг Алеутских островов Аляски, обнаружил российское судно в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Экипаж катера береговой охраны США Alex Haley еще в понедельник обнаружил судно примерно в 48 километрах к юго-востоку от перевала Амукта, говорится в заявлении береговой охраны, которое появилось накануне.

Экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны Кадьяк также заметил судно.

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Согласно заявлению, судно "осуществляло транзит в международных водах, но все еще находилось в исключительной экономической зоне США".

Корабль береговой охраны не выходил на связь с российским кораблем, но следовал за ним, когда тот двигался на восток.

"Мы встретили присутствие присутствием, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски", – сказал в заявлении капитан судна Alex Haley Стивен Болдовски.

Ранее стало известно, что ВВС Швеции и Германии поднимались на перехват российского самолета над Балтией.

Также сообщалось, что два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.

А в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем.