США виявили військовий корабель РФ біля островів Аляски

Катер берегової охорони США, який здійснював планове патрулювання навколо Алеутських островів Аляски, виявив російське судно в міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони США.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Екіпаж катера берегової охорони США Alex Haley ще у понеділок виявив судно приблизно за 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амукта, йдеться в заяві берегової охорони, яка з’явилась напередодні.

Екіпаж вертольота з авіабази берегової охорони Кадьяк також помітив судно.

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Згідно із заявою, судно "здійснювало транзит у міжнародних водах, але все ще перебувало у виключній економічній зоні США".

Корабель берегової охорони не виходив на зв'язок з російським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід.

"Ми зустріли присутність присутністю, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски", – сказав у заяві капітан судна Alex Haley Стівен Болдовскі.

Раніше стало відомо, що ВПС Швеції та Німеччини піднімались на перехоплення російського літака над Балтією.

Також повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.

А у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.