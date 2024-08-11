Премьер Британии отменил отпуск из-за массовых беспорядков по всей стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск на следующей неделе в связи с беспорядками по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Independent.

Ожидалось, что премьер-министр поедет в континентальную Европу на летние каникулы со своей семьей на этих выходных.

Но стало понятно, что на следующей неделе он будет работать между резиденциями на Даунинг-стрит и Чекерс, загородным домом премьер-министра.

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В пятницу лидер лейбористов приказал полиции оставаться в состоянии "повышенной готовности" из-за опасений новых беспорядков на этих выходных.

6 000 полицейских направлены в потенциальные горячие точки, чтобы предотвратить вспышку насилия.

Правительство Стармера быстро приняло меры, чтобы ускорить рассмотрение дел людей, арестованных и обвиняемых в связи с беспорядками.

В пятницу официальные лица заявили, что с момента начала беспорядков был произведен 741 арест и 302 людям предъявлены обвинения. Десятки получили приговоры путем ускоренного судебного разбирательства.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.