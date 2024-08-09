Половина немцев опасается эскалации конфликта с Россией, если американские ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Civey для газет медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

50% опрошенных ответили "да" на вопрос, может ли план размещения американских ракет в Германии привести к эскалации.

38% не верят в это, а 12% не определились с ответом.

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С 5 по 7 августа компания Civey опросила около 5 000 граждан Германии в возрасте от 18 лет и старше.

Канцлер Олаф Шольц утверждал, что это оружие является сдерживающим фактором и что его целью является предотвращение войны. Согласно опросу, 47% респондентов ожидают такого сдерживающего воздействия на Россию. 45% не видят этого эффекта.

Критика плана также звучит со стороны СДПГ. Лидер парламентской группы Рольф Мютцених также предупредил о риске военной эскалации. Согласно опросу, восточные немцы также достаточно скептически настроены накануне земельных выборов в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

26% респондентов в Восточной Германии поддерживают планы размещения ракет, 60% – против. На Западе 50% за, 36% – против.

Как известно, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров в Альянсе.

В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.

Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.