Кремль пригрозил европейским столицам в ответ на решение по развертыванию ракет США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.

Об этом Песков сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, фрагмент которого тот разместил в своем телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".

Песков сказал, что у России "достаточно потенциала" для сдерживания этих ракет, но "потенциальными жертвами являются столицы этих (европейских) государств".

Он отметил, что в течение холодной войны американские ракеты, базировавшиеся в Европе, были нацелены на Россию, а российские ракеты были нацелены на Европу, что делало страны континента главной жертвой любого потенциального конфликта.

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"Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, как цели определяла для наших ракет эти европейские точки", – сказал Песков.

На комментарий о том, что прошлое противостояние закончилось распадом Советского Союза, Песков заявил: "И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не самое лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно, отвечу я им".

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнёров по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране. Шольц сказал, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".