Кремль пригрозил европейским столицам в ответ на решение по развертыванию ракет США
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.
Об этом Песков сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, фрагмент которого тот разместил в своем телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".
Песков сказал, что у России "достаточно потенциала" для сдерживания этих ракет, но "потенциальными жертвами являются столицы этих (европейских) государств".
Он отметил, что в течение холодной войны американские ракеты, базировавшиеся в Европе, были нацелены на Россию, а российские ракеты были нацелены на Европу, что делало страны континента главной жертвой любого потенциального конфликта.
"Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, как цели определяла для наших ракет эти европейские точки", – сказал Песков.
На комментарий о том, что прошлое противостояние закончилось распадом Советского Союза, Песков заявил: "И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не самое лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно, отвечу я им".
Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнёров по НАТО.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране. Шольц сказал, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".