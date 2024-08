За считанные часы до закрытия Олимпиады задержали мужчину, который забирался на Эйфелеву башню

В воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню.

Об этом сообщила ВВС полиция Парижа, пишет "Европейская правда".

Мужчину заметили, когда он поднимался на башню около 14:45 по местному времени. Полицейские немедленно вмешались и задержали его, сообщили в полиции.

Больше подробностей о мотивации и национальности мужчины на тот момент не было известно.

На видео в социальных сетях видно, как мужчина без футболки поднимается на башню прямо над олимпийскими кольцами, которые украшали ее во время летних игр.

Amir Tsarfati, [Aug 11, 2024 at 9:42 AM]

Hours before the closing ceremony of the Olympic Games – the Eiffel Tower is evacuated after a person climbed it. Large police force on site, the person was spotted above the Olympic rings on the tower above the first observation deck pic.twitter.com/SY4cMPtnb2