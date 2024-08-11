За считанные часы до закрытия Олимпиады задержали мужчину, который забирался на Эйфелеву башню
Новости — Воскресенье, 11 августа 2024, 18:19 —
В воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню.
Об этом сообщила ВВС полиция Парижа, пишет "Европейская правда".
Мужчину заметили, когда он поднимался на башню около 14:45 по местному времени. Полицейские немедленно вмешались и задержали его, сообщили в полиции.
Больше подробностей о мотивации и национальности мужчины на тот момент не было известно.
На видео в социальных сетях видно, как мужчина без футболки поднимается на башню прямо над олимпийскими кольцами, которые украшали ее во время летних игр.
Amir Tsarfati, [Aug 11, 2024 at 9:42 AM]– Rooted n routes (@rooted91954) August 11, 2024
Hours before the closing ceremony of the Olympic Games – the Eiffel Tower is evacuated after a person climbed it. Large police force on site, the person was spotted above the Olympic rings on the tower above the first observation deck pic.twitter.com/SY4cMPtnb2
На другом видео мужчину выводит полиция, его руки закованы в наручники за спиной, и он говорит к прохожему: "Чертовски тепло, не так ли?"
#eiffeltower #roofer #secoursenmontagne #freesolo pic.twitter.com/gV3uIQAUTf– mchristian (@mchristian__) August 11, 2024
Агентство АР сообщило, что французская полиция эвакуировала людей с территории вокруг Эйфелевой башни во время инцидента, в то время как телеканал CNN также сообщил об эвакуации людей из самой башни, ссылаясь на полицию.
Эйфелева башня была центральным элементом грандиозного финала церемонии открытия Олимпиады, но не ожидалось, что она будет задействована в церемонии закрытия в воскресенье.
Напомним, Франция сорвала почти 70 кибератак, связанных с Олимпийскими играми.
А французский премьер ранее говорил, что считает вероятными попытки кибератак на страну в этот период.
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