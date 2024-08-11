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За считанные часы до закрытия Олимпиады задержали мужчину, который забирался на Эйфелеву башню

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Новости — Воскресенье, 11 августа 2024, 18:19 — Кристина Бондарева

В воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню.

Об этом сообщила ВВС полиция Парижа, пишет "Европейская правда".

Мужчину заметили, когда он поднимался на башню около 14:45 по местному времени. Полицейские немедленно вмешались и задержали его, сообщили в полиции.

Больше подробностей о мотивации и национальности мужчины на тот момент не было известно.

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На видео в социальных сетях видно, как мужчина без футболки поднимается на башню прямо над олимпийскими кольцами, которые украшали ее во время летних игр.

На другом видео мужчину выводит полиция, его руки закованы в наручники за спиной, и он говорит к прохожему: "Чертовски тепло, не так ли?"

Агентство АР сообщило, что французская полиция эвакуировала людей с территории вокруг Эйфелевой башни во время инцидента, в то время как телеканал CNN также сообщил об эвакуации людей из самой башни, ссылаясь на полицию.

Эйфелева башня была центральным элементом грандиозного финала церемонии открытия Олимпиады, но не ожидалось, что она будет задействована в церемонии закрытия в воскресенье.

Напомним, Франция сорвала почти 70 кибератак, связанных с Олимпийскими играми.

А французский премьер ранее говорил, что считает вероятными попытки кибератак на страну в этот период.

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