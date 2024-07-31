Франция сорвала почти 70 кибератак, связанных с Олимпийскими играми

Французские власти обнаружили и предотвратили 68 кибератак, связанных с Олимпийскими играми, начиная с прошлой недели.

Об этом в среду, 31 июля, заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Атталя, две кибератаки были направлены на олимпийские объекты в парижских районах Берси и Ла-Виллетт.

"Все эти 68 кибератак, в том числе две кибератаки, направленные на олимпийские объекты, были вовремя обнаружены и пресечены", – добавил он, не уточнив подробностей.

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Французское национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) говорило, что проводило подготовку всех структур, привлеченных к защите от кибератак, на фоне ожидаемого роста попыток вмешательства во время Олимпиады.

Французский премьер ранее говорил, что считает вероятными попытки кибератак на страну в этот период.

Власти Франции усилили и другие меры безопасности на момент проведения Игр, привлекая военных и правоохранителей других стран.

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