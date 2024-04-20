В Болгарии таможенники обнаружили в грузовике героина на 8,5 млн евро

Болгарские таможенники изъяли 403 килограмма героина, найденного в грузовике с турецкой регистрацией, который направлялся из Ирана в Западную Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Грузовик был конфискован в пункте пропуска "Капитан Андреево" на турецкой границе.

Героин в 618 пакетах был спрятан внутри официально задекларированных 156 спальных матрасов, перевозившихся в грузовике.

Чиновники оценили партию наркотиков в 8,5 миллионов евро.

По данным правоохранителей, наркотики, вероятно, происходили из Ирана и предназначались для распространения в некоторых из 27 стран Европейского Союза.

Турецкий водитель грузовика был задержан, ему грозит до 20 лет заключения, если его признают виновным в контрабанде наркотиков.

Недавно министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что полиция изъяла третью по объему партию кокаина в истории страны.

Также сообщалось, что болгарская таможня перехватила партию из 200 кг кокаина в большом порту Бургаса 10 дней назад.