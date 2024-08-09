В Нидерландах "странный химический запах" помог полиции обнаружить наркотики

Правоохранители в Роттердаме случайно обнаружили партию наркотиков, спрятанных в коробках с полузамороженной рыбой, решив проверить "странный химический запах" на одном из предприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местный портал Rijnmond.

Полиция в роттердамском районе Спаансе Польдер решила проверить компанию, которая занимается мойкой автомобилей, из-за "странного химического запаха".

"Там их ждала неожиданность: внутри здания стояли ящики с полуразмороженной, мертвой рыбой", – говорится в сообщении.

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Правоохранители продолжили следственные действия и конфисковали и под конвоем вывезли десятки ящиков в специальном бронированном автомобиле.

Позже полиция сообщила, что были найдены наркотики. Сколько именно наркотиков было изъято, пока не разглашается.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах наркотики попали на предприятие и грозит ли что-то его владельцу.

Напомним, в июле нидерландские таможенники сообщили, что изъяли партию метамфетамина весом 3,2 тонны и стоимостью более 22 миллионов евро, которая считается крупнейшей в истории страны.