ЕС перечислил Украине транш макрофина на 4,2 млрд евро

Европейская комиссия перечислила Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках первого транша в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В Еврокомиссии напомнили, что после рассмотрения платежного запроса, поданного Украиной, Совет ЕС одобрил оценку Комиссии, что Украина удовлетворительно выполнила девять индикаторов реформ, связанных с первым очередным ежеквартальным платежом. Эти условия, охватывающие управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование, были изложены в Украинском плане.

"Сегодняшний платеж следует за первыми платежами, осуществленными в рамках программы, а именно 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования и 1,9 млрд евро в виде предварительного финансирования, и является свидетельством быстрой реализации Украинского плана", – заявили в Еврокомиссии.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства на прошлой неделе заявил, что в ближайшее время Украина ожидает транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, в июле послы Евросоюза одобрили выплату первого платежа объемом 4,2 млрд евро по плану реформ по Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility.

Напомним, речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 млрд евро (подробно о ней – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС).

Первые транши Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение определенного плана реформ в ряде сфер.