В правительстве в ближайшее время ожидают транш в 4,2 млрд евро от ЕС

В ближайшее время Украина ожидает на транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он вспомнил, что в понедельник в государственный бюджет поступило $3,9 млрд безвозвратной помощи от Соединенных Штатов.

"Всего в этом году рассчитываем получить от американских союзников $7,8 млрд бюджетной поддержки. Также уже в ближайшее время ожидаем следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. За 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе в целом 16 млрд евро", – сказал Шмыгаль

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Он подчеркнул, что Украина идет по графику выполнения всех индикаторов, выполняет все реформы, а также принимает все необходимые изменения.

"Имеем заверения от государств-партнеров и международных финансовых институтов, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены", – заявил глава украинского правительства.

Напомним, в конце июля ЕС направил первые средства в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов на поддержку Украины.

Также в июле послы Евросоюза одобрили выплату первого платежа объемом 4,2 млрд евро по плану реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility.

Первые транши Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение определенного плана реформ в ряде сфер.