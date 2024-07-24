Послы ЕС одобрили транш макрофина для Украины на 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Послы ЕС одобрили транш макрофинансовой помощи для Украины в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на официальной странице венгерского председательства в Совете ЕС.

Послы Евросоюза одобрили выплату первого платежа объемом 4,2 млрд согласно плану реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility.

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl Реклама: July 24, 2024

Следующим звеном в процедуре утверждения решения является Совет ЕС.

17 июля Еврокомиссия дала свою положительную оценку относительно возможности выплаты этого транша. ЕК пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ.

Напомним, речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 млрд евро (подробно о ней – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС).

Первые транши Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение плана реформ в ряде сфер.

Также ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility.



