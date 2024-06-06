Рада ратифицировала соглашение с ЕС, определяющее условия получения 50 млрд евро макрофина

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, что является условием для следующих траншей макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 50 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в своих соцсетях ряд народных депутатов, среди которых Ярослав Железняк.

Железняк сообщил, что соглашение между Украиной и ЕС о специальных механизмах реализации финансирования согласно инструменту Ukraine Facility ратифицировали 320 голосами "за".

Это последний необходимый шаг для того, чтобы соглашение вступило в силу.

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Он также напомнил, что по ориентировочному плану выплат этих средств в 2024 году Украина получит 16 млрд евро, в 2025 году – 12,5 млрд, в 2026 – 7,25 млрд, 2027 году – 2,5 млрд по принципу "сначала действия, потом деньги".

Напомним, 22 мая Украина и ЕС подписали рамочное соглашение для финансирования в рамках инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.

Еврокомиссия одобрила украинский план реформ в середине апреля, а представители стран-членов – 14 мая.