Польше потребовался дополнительный месяц на ремонт железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорохуск продлится до 30 сентября.

Об этом сообщили в "Укрзализныце" в понедельник, 12 августа, пишет "Европейская правда".

Таким образом, маршрут поездов №23 (Киев – Хелм), №93/94 (Харьков – Хелм – Харьков), №120 (Хелм – Днепр) будет ограничен до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет 25 км.

Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционно в поезде "Укрзализныци". Пересадка на польский поезд до и из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

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1️. Двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 07:55. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 будет отправляться из Дорохуска в 08:03.

2️. Двухгруппный поезд №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Всходней в 06:53.

Пересадка на станции Дорохуск - вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.

Напомним, с 1 августа "Укрзализныця" разрешила продажу билетов на рейсы в Хелм и Перемышль только через приложение с верификацией через "Дія.Підпис".