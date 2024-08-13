Чехия хочет изменить местонахождение посольства в Киеве

Чешское правительство на заседании во вторник, 13 августа, одобрило план переезда посольства в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Новое здание чешского посольства, согласно планам правительства, также будет расположено на улице Ярославов Вал в Киеве – практически напротив нынешнего. В течение 2025-2027 годов на приобретение и реконструкцию здания потратят до 483 миллионов крон.

Представительница Департамента коммуникаций МИД Чехии Марьяна Вернерова объяснила, что подходящее здание для чешского посольства в Украине искали с 1993 года.

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"Нынешнее здание абсолютно не соответствует требованиям как с точки зрения вместимости, так и с технической точки зрения", – отметила она.

Ожидается, что реконструкция нового здания посольства Чехии, которая также необходима для обеспечения более высокого уровня защиты, завершится осенью 2027 года. Это нужно и для консульского отдела диппредставительства, который сейчас размещен в отдельном здании.

"Наша цель состоит в том, чтобы вся деятельность посольства в Киеве была под одной крышей, включая использование здания Чешским центром и CzechTrade", – пояснила Вернерова.

Сейчас послом Чехии в Украине является Радек Пех, который начал свою работу осенью 2023 года.

А новый посол Украины в Чехии Василий Зварич официально приступил к работе на этой должности 2 июля.