Трамп в третий раз не добился отзыва судьи по делу о выплатах в Нью-Йорке

Нью-йоркский судья Хуан Мерчан, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа о выплате денег порнозвезде в обмен на сокрытие информации, в третий раз отклонил требование взять самоотвод.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Начиная с мая, защита Трампа последовательно обращалась к Мерчану с ходатайством взять самоотвод по делу, ссылаясь на то, что дочь судьи работает консультантом Демократической партии и это влияет на его беспристрастность.

В последнем ходатайстве Трамп сослался на тот факт, что кандидатом в президенты США от Демпартии стала Камала Харрис, а фирма дочери Мерчана как раз работала на ее поддержку.

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Мерчан в очередной раз отклонил это требование, заявив, Трамп просто повторяет аргументы, которые уже были отклонены им и государственной комиссией по вопросам судейской этики.

Речь идет о прошлогоднем решении комиссии, согласно которому "беспристрастность судьи не может быть обоснованно поставлена под сомнение на основании деловой и/или политической деятельности родственника судьи".

В мае Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Прокуроры заявили, что этот платеж был призван помочь Трампу повысить шансы на выборах 2016 года, когда он победил представительницу демократов Хиллари Клинтон.

Трамп пытается отменить обвинительный приговор, ссылаясь на недавнее решение Верховного суда США, которое изменило юридические границы президентского иммунитета. Мерчан должен вынести решение по этому ходатайству 6 сентября.

Если обвинительный приговор не будет отменен, Трамп будет осужден 18 сентября.