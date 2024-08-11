Германия планирует еще больше ограничить ношение ножей в общественных местах

Глава МВД Германии Нэнси Фезер хочет еще больше ограничить ношение ножей в общественных местах из-за роста количества нападений, в частности, на железнодорожных вокзалах.

Об этом сообщает Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

По данным Федеральной полиции Германии, в стране возросло количество нападений с ножом, особенно пострадали железнодорожные вокзалы. За первые шесть месяцев этого года произошло уже 430 таких случаев, по сравнению с 777 случаями за весь 2023 год.

Глава МВД Нэнси Фезер хочет отреагировать на это и ужесточить законодательство.

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"Ножи следует разрешить носить в общественных местах только с длиной лезвия до шести сантиметров вместо двенадцати", – сказала министр.

Она хочет сделать лишь несколько исключений – например, для бытовых ножей в закрытых контейнерах после покупки.

"Мы хотим ввести общий запрет на ношение опасных складных ножей. Соответствующие изменения в законодательство об оружии мы подадим в ближайшее время", – добавила Фезер.

Она также призвала местные власти ввести больше зон запрета на ношение оружия и ножей.

После ряда нападений с использованием ножей, произошедших в последние месяцы, призывы к изменению законодательства об оружии стали более громкими. В прошлом году Фезер уже выступила за всеобщий запрет на ношение оружия в общественном транспорте, в частности ножей.

В Германии уже запрещена покупка и владение некоторыми видами ножей, например, ножами-бабочками. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет или штраф.

Недавно в немецком городе Ведель задержали двух мужчин, которые напали с ножом на 67-летнего учителя. А перед тем на юге Германии иранец с ножом напал на трех полицейских на железнодорожном вокзале и умер после того, как полиция выстрелила в него.