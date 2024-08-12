В Польше подписали контракт на производство 48 пусковых установок для Patriot

В понедельник в Польше подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны, пишет "Европейская правда".

Контракт был подписан на базе 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады в Сохачеве в присутствии главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша и заместителя министра Павла Бейды, сообщили в оборонном ведомстве.

Контракт с американской корпорацией Raytheon подписала польская компания Huta Stalowa Wola.

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W obecności wicepremiera W. @KosiniakKamysz i wiceministra @pawelbejda podpisana została umowa na produkcję 48 egzemplarzy wyrzutni rakiet M903. Dokument rozpoczyna realizację II fazy programu Wisła i podpisywanie umów na dostawę w latach 2027–2029 kolejnych komponentów z polskim… pic.twitter.com/p3uRlFJkwQ – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 12, 2024

Документ начинает реализацию второго этапа программы "Висла" и подписание контрактов с польской промышленностью на поставку дальнейших компонентов в период с 2027 по 2029 год.

Пусковые установки M903, которые Huta Stalowa Wola будет производить для польской армии, являются частью реализации второго этапа программы "Висла", предусматривающей оснащение польских вооруженных сил в целом восемью батареями системы противовоздушной обороны средней дальности Patriot.

Второй этап программы предусматривает закупку шести батарей, две были приобретены в рамках первого этапа.

"Американо-польское сотрудничество – когда речь идет о противовоздушной обороне – никогда не было настолько сильным, как сегодня", – прокомментировал посол США в Польше Марк Бжезинский после подписания контракта.

Глава Минобороны Польши сообщил, что контракт на 48 пусковых установок М903 будет стоимостью 1 млрд 230 млн долларов.

Напомним, Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.

Глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.