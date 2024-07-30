Турция приняла закон для уменьшения количества бездомных собак на улицах
Парламент Турции принял закон, предусматривающий строительство дополнительных приютов для бездомных животных для уменьшения их количества на улицах.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Инициативу внесла "Партия справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Предыдущее законодательство возлагало обязанность на местные власти организовывать кампании стерилизации и вакцинации бездомных собак, после чего их выпускали на том же месте.
По новому закону в стране активизируют сооружение приютов для бездомных животных с целью поместить туда как можно больше бесхозных собак. Муниципалитеты должны будут направить на приюты не менее 0,3% своих бюджетов.
Собак, которые своим поведением создают угрозу для окружающих, или имеют неизлечимые болезни, будут отлавливать и проводить эвтаназию.
Зоозащитники критиковали обновление, настаивая, что лучше сделать акцент на кампании стерилизации, что в перспективе привело бы к уменьшению количества бездомных животных. Дискуссии сопровождались в том числе акциями протеста.
Всего в Турции – ориентировочно 4 млн бездомных собак, часто их подкармливают местные жители.
Имеющиеся в стране 322 приюта могут разместить около 105 тысяч собак.
По официальной статистике, за последние 20 лет в Турции усилиями местных властей стерилизовали 2,5 млн уличных собак.
Мальта в прошлом году выделила 200 тысяч евро на масштабную программу стерилизации бездомных кошек.
На Кипре лекарствами от Covid-19 для людей начали спасать кошек после того, как распространение вируса в их популяции на острове стало большой проблемой.