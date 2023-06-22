Мальта выделяет 200 тысяч евро на масштабную программу стерилизации бездомных котов

Правительство Мальты анонсировало масштабную программу стерилизации бездомных котов, чтобы бороться со все большей проблемой перенаселения острова.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Рост популяции бездомных кошек уже долгое время является проблемой для Мальты. Прошлым летом волонтерские организации, занимающиеся такими животными, сообщали, что с трудом справляются с нагрузкой.

Теперь правительство выделяет 200 тысяч евро на программу стерилизации, которая должна стать долгосрочным решением.

"Стерилизация котов будет продолжаться, пока эти деньги не иссякнут, а после того инициативу возобновят – пока проблема не будет решена", – отметил министр по правам животных Антон Рефало.

По информации Times of Malta, сначала в правительстве думали выделить на программу только 50 тысяч евро, но после дискуссий сумма выросла вчетверо.

Кампанию стерилизации планируют начать с 4 июля.

Как сообщалось, владельцы котов в Англии со следующего года будут обязаны чипировать своих домашних любимцев, а в Испании будущие владельцы собак теперь должны проходить специальное обучение.