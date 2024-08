В Берлине на штаб-квартире партии Шольца нарисовали символику ХАМАС

В Берлине в четверг утром на фасаде штаб-квартиры Социал-демократической партии появилась символика ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Как указано, на здании неизвестные нарисовали красные треугольники – знак, который использует группировка ХАМАС как символ террора против евреев.

Инцидент начали расследовать немецкие спецслужбы.

"Своими граффити преступник или преступники ясно дали понять, чьим детищем они являются: сторонники исламистской террористической организации ХАМАС. Это прославляет антисемитизм, массовые убийства и террор", – сказал депутат он СДПГ Александер Фрайер-Винтерверб.

Ранее районный суд Берлина приговорил женщину к штрафу в 600 евро за использование противоречивого лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинском митинге.

В то же время сообщалось, что органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.