В Берлине на штаб-квартире партии Шольца нарисовали символику ХАМАС
Новости — Четверг, 15 августа 2024, 15:02 —
В Берлине в четверг утром на фасаде штаб-квартиры Социал-демократической партии появилась символика ХАМАС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Как указано, на здании неизвестные нарисовали красные треугольники – знак, который использует группировка ХАМАС как символ террора против евреев.
Инцидент начали расследовать немецкие спецслужбы.
"Своими граффити преступник или преступники ясно дали понять, чьим детищем они являются: сторонники исламистской террористической организации ХАМАС. Это прославляет антисемитизм, массовые убийства и террор", – сказал депутат он СДПГ Александер Фрайер-Винтерверб.
Ранее районный суд Берлина приговорил женщину к штрафу в 600 евро за использование противоречивого лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинском митинге.
В то же время сообщалось, что органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.