Вблизи Берлина тушат пожар на бывшем военном полигоне

Пожарным удалось взять под контроль лесной пожар на бывшем военном полигоне к югу от Берлина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Пожар, вспыхнувший в пятницу вблизи Ютербога в восточной земле Бранденбург, удалось локализовать, хотя усилия были осложнены тем, что территория в районе Тельтов-Фляминг загрязнена боеприпасами, а это значит, что спасательные службы пока могут тушить огонь только с дорожек.

По словам пресс-секретаря регионального центра управления в городе Бранденбург-ан-дер-Гавель, позже в субботу чиновники соберутся на совещание, чтобы решить, стоит ли привлекать силы полиции и армии для помощи пожарным вертолетам.

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По ее словам, пока непонятно, что стало причиной пожара, который охватил площадь от восьми до девяти гектаров.

По ее словам, тушение пожара приостановилось ночью после того, как пожарный вертолет помог увлажнить землю, что, вероятно, предотвратило распространение огня, отметив, что сотрудники Бранденбургского фонда охраны природы и ландшафта следили за ситуацией.

Пожары на бывшем военном полигоне вспыхивали и раньше, последний раз – в июне 2023 года, когда экстренные службы боролись с огнем несколько дней. Они также не смогли добраться непосредственно к источнику огня из-за старых боеприпасов в земле. Самолеты и вертолеты тушили пожары с воздуха.

Ранее на этой неделе в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.