Из-за лесных пожаров в Турции эвакуировали тысячи людей, десятки пострадали

Почти 4 000 жителей на западе Турции были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили регион.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

За прошедшую неделю на сельскохозяйственных и лесных угодьях в городах Измир, Айдын, Болу, Муглу и Манису, вспыхнул 131 пожар.

dpa

dpa

В Измире поздно вечером в пятницу пламя лесного пожара охватило жилой комплекс и промышленную зону, что вызвало панику.

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За ночь сгорело 17 жилых домов. Еще 105 зданий и 44 рабочих места были эвакуированы в измирском районе Яманлар, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли.

По словам министра, огонь повредил 1 600 гектаров земли в Измире.

Между тем шесть человек были задержаны по подозрению в диверсии, связанной с лесными пожарами, двое из них в Измире и четверо в северо-западном городе Болу, добавил Юмакли.

Кроме того, в результате пожаров в Измире, продолжающихся уже два дня, пострадал 21 человек, сообщил мэр города Джемиль Тугай. Он добавил, что никто из пострадавших не получил серьезных травм.

По словам его словам, раненые, среди которых шесть пожарных и один полицейский, сейчас проходят лечение.

Как известно, в пятницу спасатели по всей Турции тушили лесные пожары, которые распространились из-за жаркой и ветреной погоды.

Напомним, во вторник сильнейший пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослаб благодаря снижению силы ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, которое унесло жизни одного человека.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.