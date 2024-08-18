Лукашенко рассказал, как ему "пришлось" перебросить треть армии под границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "пришлось" перебросить почти треть всей армии к границе с Украиной, но потом после выяснения намерений и Киев, и Минск снова уменьшили размер группировок со своей стороны границы.

Как сообщает "Европейская правда", его слова в интервью российским СМИ цитирует государственное информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что с украинской стороны границы находится около 120 тысяч украинских военнослужащих.

"Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках – так, как это в случае войны, обороны было бы, – наших военных вдоль всей границы", – сказал Александр Лукашенко.

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Он добавил, что кроме непосредственно военных подразделений у границы с Украиной присутствуют подразделения спецслужб и спецназа, как "Альфа" и "Алмаз", которые "делают там свою работу".

В последующих комментариях Лукашенко сказал, что считает наращивание группировки с украинской стороны следствием того, что перед парадом в Минске в начале лета в Беларусь переместилось немало "летательных аппаратов и подразделений сухопутных войск" из России, привлеченных к параду.

"Ясно, они видели перемещение к нам, американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, Путин будет снова наступать из Беларуси, из-под Гомеля, как это было в начале "СВО"... В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", – сказал Лукашенко.

Он конкретизировал, что таким было объяснение Украины через канал связи, который существует с украинскими спецслужбами.

"Мы запросили: "Вы зачем это делаете?" Они нам честно сказали: "Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля". Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели", – заявил Лукашенко.

"А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют", – добавил он.

Он не уточнил, сколько белорусских силовиков и военных остается у украинской границы после упомянутого диалога и взаимного уменьшения численности группировок.

В Государственной пограничной службе Украины после заявлений Лукашенко сообщили, что не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.

Ранее на этой неделе белорусский диктатор рассказывал, при каких условиях допускает применение ядерного оружия.

Также Минск заявлял о сбивании "воздушных целей из Украины". В МИД Украины назвали эти заявления Лукашенко нагнетанием антиукраинских настроений.