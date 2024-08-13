В МИД ответили на протест Беларуси: призываем не создавать мнимых угроз

В МИД назвали заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о сбивании "воздушных целей из Украины" очередным нагнетанием антиукраинских настроений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель МИД Георгий Тихий.

По его словам, в МИД анализируют заявления Лукашенко, но не видят целесообразности реагировать на них.

"Не видим особой целесообразности реагировать на них потому что белорусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать", – сказал Тихий.

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"Создание мнимых угроз со стороны Украины, каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными. Поэтому мы призываем не нагнетать антиукраинские настроения и не создавать впечатление мнимых угроз, которых нет", – подчеркнул спикер.

10 августа в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины в стране Ольгу Тимуш после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что военные сбивали "воздушные цели из Украины".

Украинскому дипломату был заявлен "решительный протест".

Ранее Лукашенко заявил, что военные вечером в минувшую пятницу сбили над территорией Беларуси "воздушные цели из Украины".