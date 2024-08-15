Лукашенко назвал новое условие ядерного удара

Белорусский диктатор Александр Лукашенко придумал новое условие применения российского ядерного оружия, которое находится на территории его страны.

Его он рассказал российскому пропагандисту Евгению Попову, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.

На вопрос, готов ли Лукашенко нажать так называемую красную кнопку, тот заявил, что "по периметру Беларуси и России уже нажали красные эти кнопки" и "осталось только "самую красную" нажать".

"Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (Западу. – Ред.) прямо сказал – хоть они там и говорят: глупый, применит оружие: "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же – граница нашего Союзного государства", – добавил белорусский диктатор.

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Под "Союзным государством" он имел в виду псевдообразование в составе России и Беларуси, целью которого является фактическое сращивание властных структур обеих стран.

Весной этого года Лукашенко проговорился, что применение российского ядерного оружия – это "его с Путиным дело".

В мае 2023 года, напомним, министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. После того Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

Кроме того, белорусский режим одобрил новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.