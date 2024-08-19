В Литве перевернулся большой рейсовый автобус: пострадали более 20 человек

В аварии рейсового автобуса в Литве утром 19 августа пострадали 26 человек.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в районе города Шакяй на юго-западе Литвы. Около 6 часов утра спасательные службы получили извещение о пассажирском автобусе, который съехал с трассы и перевернулся.

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В полиции сообщили, что в автобусе было 47 человек, включая водителя-гражданина Латвии. Путешественники были гражданами Латвии и России. Рейс направлялся из российского Калининграда в Ригу, столицу Латвии.

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26 пассажиров госпитализировали, из них двое – в тяжелом состоянии. Остальных на первое время после аварии разместили в спортзале местной школы.

По факту аварии начали расследование.

На прошлой неделе более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Польше.

Ранее в столице Турции Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста, в результате чего девять человек погибли и более 20 получили ранения.