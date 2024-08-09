В Анкарі автобус врізався в опору мосту, 9 загиблих і 26 поранених

У столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту в п'ятницю рано вранці, внаслідок чого, за попередніми даними, дев'ять осіб загинули і ще 26 отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Автобус, що прямував з Ізміра до Агри, з'їхав з дороги і врізався в опору мосту. Особа водія поки що не встановлена.

фото Anadolu

Пожежникам, які прибули на місце події, вдалося врятувати тих, хто опинився в пастці всередині автобуса. Постраждалі були доставлені до найближчих лікарень каретами швидкої допомоги.

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Траса, на якій сталася аварія, перекрита для руху транспорту.

Губернатор Анкари заявив, що розглядається можливість того, що водій заснув.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч оголосив, що розпочато судове розслідування, призначено трьох прокурорів, які координуватимуть роботу під керівництвом головного прокурора.

Міністр у справах сім'ї та соціальних служб Махінур Оздемір Гекташ оголосила, що постраждалим в аварії автобуса надається психосоціальна підтримка.

Наприкінці липня у турецькому місті Аланія сталася смертельна ДТП за участю пішохода і мотоцикліста, у ній загинула громадянка України.

Перед цим у ДТП з мікроавтобусом у Польщі під кордоном з Німеччиною постраждали 9 українців, у тому числі діти.