Все правящие партии Дании согласны: Наступление Украины на Курскую область "абсолютно нормально"

Все правительственные партии Дании выразили поддержку наступательным операциям Украины в Курской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.dk.

Йеспер Петерсен, представитель Социал-демократической партии премьера Метте Фредериксен, увидел в последних событиях повод для оптимизма.

"Когда вы видите, что у них есть ресурсы и силы для проведения такого типа операций, есть основания для оптимизма", – сказал он.

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Представитель Либеральной партии Михаэль Оструп также с уважением относится к этим атакам. Он считает, что это "абсолютно нормально", что Украина пересекла российскую границу.

Так же думает и представитель "Умеренных" Йеппе Сёйе, который называет атаку "вполне естественной".

"Иногда необходимо пересекать границу страны, с которой вы находитесь в состоянии войны. Я думаю, что это вполне естественно в пограничной войне между двумя странами", – говорит он.

Даже в оппозиционной Датской народной партии выразили поддержку наступлению ВСУ на Курщине – представитель партии Алекс Арендтсен считает, что эти атаки "абсолютно блестящие и хорошо заметные".

Дания – одна из стран, которые прислали больше всего вооружений Украине с момента российского вторжения. Это касается, среди прочего, противотанкового вооружения, ракет, минометов, танков и, совсем недавно, первого из 19 самолетов F-16, которые только что были доставлены в Украину.

По мнению всех партий, с которыми общалось DR, не имеет большого значения, что на прошлой неделе именно датские танки пересекли границу и удивили россиян.

"Каждый раз, когда мы делаем пожертвование Украине, оно проходит через Совет по вопросам внешней политики, где мы устанавливаем с украинцами четкие правила, на что они могут использовать эти пожертвования. Пока украинцы придерживаются этих правил, у нас нет оснований для критики", – говорит Оструп, отмечая, что точные правила конфиденциальны, поэтому он не хочет вдаваться в подробности о них.

По мнению представителя либералов Ларса-Кристиана Браска, нет никаких оснований считать, что украинцы не соблюдают законы войны.

"Украинцы преследуют военных и военные базы и ничего не делают гражданскому населению. У них другая этика и мораль, чем у россиян. Они уважают права человека", – говорит он.

Все партии подчеркивают, что повод для беспокойства появится лишь тогда, когда Украина начнет захватывать часть российской территории.

"Для нас важно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, чтобы освободить собственную территорию, а не для того, чтобы получить новую территорию", – заявил Михаэль Оструп.

Напомним, двухпартийная делегация из США во время официального визита в Киев прокомментировала события в Курской области, поддержав действия Сил обороны Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

На заседании Ставки Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров территории РФ.

В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.