Глава Минобороны Дании: Украина не может атаковать из F-16 территорию РФ

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина может использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.

Чиновника цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По его словам, Копенгаген передает Киеву оружие при условии, что оно будет использовано для того, чтобы "выгнать врага с территории Украины".

"И не более того. Такие условия, будь то танки, или истребители, или что-то другое", – отметил Эллеманн-Йенсен.

Накануне датское правительство пообещало работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и "внесли свой вклад в борьбу за свободу Украины".

20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды был в Дании.

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.

Во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.