Санду объяснила молдаванам, почему нельзя игнорировать референдум по ЕС

Президент Молдовы Майя Санду записала видеообращение, в котором объяснила, что гражданам страны необходимо принять участие в конституционном референдуме о вступлении в ЕС в октябре.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В выложенном ролике Санду призвала молдаван принять участие в референдуме независимо от того, поддерживают ли они вступление Молдовы в Евросоюз.

"Если вы отказываетесь, это все равно, что сказать, что вам безразлично, что происходит с Молдовой, с вашей семьей и с вашей жизнью. Но я знаю, что это не так", – сказала президент.

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Она отметила, что участие в голосовании каждого важно, чтобы другие не решали судьбу страны.

"Решение о проведении референдума как раз и основывается на убеждении, что именно народ должен определять свою судьбу. Не позволяйте другим решать за вас!", – сказала Санду.

При этом она подчеркнула, что народ сильнее "лжи и агрессивной пропаганды, преступных группировок, оплачиваемых грязными деньгами из-за рубежа", намекая на влияние РФ на пророссийские партии Молдовы.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующая власть соединила голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

Подробно об этом в статье: План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента