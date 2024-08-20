Санду пояснила молдованам, чому не можна ігнорувати референдум щодо ЄС

Президентка Молдови Мая Санду записала відеозвернення, у якому пояснила, що громадянам країни необхідно взяти участь у конституційному референдумі про вступ до ЄС у жовтні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У викладеному ролику Санду закликала молдован взяти участь у референдумі незалежно від того, чи підтримують вони вступ Молдови до Євросоюзу.

"Якщо ви відмовляєтеся, це все одно, що сказати, що вам байдуже, що відбувається з Молдовою, з вашою сім'єю і з вашим життям. Але я знаю, що це не так", – сказала президентка.

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Вона відзначила, що участь в голосуванні кожного важлива, аби інші не вирішували долю країни.

"Рішення про проведення референдуму якраз і ґрунтується на переконанні, що саме народ має визначати свою долю. Не дозволяйте іншим вирішувати за вас!", – сказала Санду.

При цьому вона підкреслила, що народ сильніший за "брехню й агресивну пропаганду, за злочинні угруповання, оплачувані брудними грошима з-за кордону", натякаючи на вплив РФ на проросійські партії Молдови.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких Санду прагне переобратись на другий термін.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.

Детально про це у статті: План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента