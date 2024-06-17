США разоблачили сеть поставок оружия хуситам, которые атакуют суда в Красном море

Министерство финансов США 17 июня объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые способствовали закупке оружия для повстанцев-хуситов в Йемене, которые с прошлого года атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении американского Минфина.

Под новые ограничения США попали связанные с хуситами лица в Китае и Омане, которые продавали им оружие через подставные компании.

Также в санкционном списке упомянуто судно OTARIA под флагом Камеруна, которым управляет компания из Объединенных Арабских Эмиратов и капитаном которого является Вячеслав Салыга, которое в конце мая перевезло грузы на десятки миллионов долларов в пользу хуситов.

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"Непрерывные, неизбирательные и безрассудные нападения хуситов на безоружные коммерческие суда стали возможными благодаря доступу к ключевым компонентам, необходимым для производства их ракет и дронов", – заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

В феврале США объявили йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, террористической группой.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов под конец 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.