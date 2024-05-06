Финляндия будет хранить часть своего оружия в соседних странах Скандинавии

Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом в интервью Financial Times сказал главный ответственный за военную экономику в Вооруженных силах Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

Чиновник сообщил, что Финляндия уже начала хранить часть своих боеприпасов и военной техники на территории Норвегии на случай кризисной ситуации. Аналогичное сотрудничество вскоре начнут со Швецией, и, возможно, другими странами-членами НАТО.

"Мы больше не один на один и можем доверять другим. Нет необходимости держать "все яйца в одной корзине", – отметил Хейсканен.

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Кроме боеприпасов и военной техники, на запасные склады за рубежом могут переместить и часть запасных деталей к ней. Более подробной информации об этих планах раскрывать не будут.

Финляндия, как известно, имеет более 1000 км сухопутной границы с Россией.

Напомним, в эти выходные в Financial Times вышел материал о том, что европейские спецслужбы предупредили свои правительства о планировании Россией диверсий по всему континенту, непосредственно и через подставных лиц.

В пятницу Норвежская полицейская служба безопасности (PST) обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

В Германии задержали двух немцев российского происхождения, которых подозревают в поиске потенциальных целей для проведения диверсий против немецкой поддержки Украины.