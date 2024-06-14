В Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в стране будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.
"В Финляндии будет размещено командование сухопутных войск НАТО, и в Финляндии будут присутствовать сухопутные войска", – указал Хяккянен.
По его словам, этот штаб Альянса в Финляндии будет иметь задачу управлять наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.
Он отказался сообщить точное местоположение штаба или количество войск НАТО, которые будут размещены в стране, сказав, что детальное планирование все еще продолжается.
Министр обороны отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в американском Норфолке.
"Эти решения укрепляют безопасность Финляндии и одновременно безопасность Северной Европы, и они имеют значительную пользу для безопасности всего Альянса", – сказал Хяккянен.
Ранее сообщалось, что Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.
Также стало известно, что страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.
Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.