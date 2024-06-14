В Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в стране будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.

"В Финляндии будет размещено командование сухопутных войск НАТО, и в Финляндии будут присутствовать сухопутные войска", – указал Хяккянен.

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По его словам, этот штаб Альянса в Финляндии будет иметь задачу управлять наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.

Он отказался сообщить точное местоположение штаба или количество войск НАТО, которые будут размещены в стране, сказав, что детальное планирование все еще продолжается.

Министр обороны отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в американском Норфолке.

"Эти решения укрепляют безопасность Финляндии и одновременно безопасность Северной Европы, и они имеют значительную пользу для безопасности всего Альянса", – сказал Хяккянен.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.

Также стало известно, что страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.