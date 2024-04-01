В Эстонии вызвали на разговор представителей российской церкви в стране после решения собора в РФ

Министерство внутренних дел Эстонии пригласило на разговор представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата в связи с тем, что РПЦ назвала войну в Украине "священной".

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

Министр отметил, что заявления патриарха Кирилла неприемлемы и МВД хотело бы узнать позицию ЭПЦ МП по этому поводу, поэтому их пригласили на разговор утром во вторник.

"Среди прочего, патриарх сказал, что война против Украины – это война против всего Запада, то есть и против нас (...) Немыслимо, чтобы религиозный лидер в каком-то западном государстве в XXI веке демонстрировал такое подстрекательство к войне", – заявил Ляенеметс.

Министр напомнил, что в Эстонии подстрекательство к ненависти и выражение поддержки войне России против Украины запрещены.

"Я хотел бы узнать позицию ЭПЦ МП и их планы дальнейших действий в связи с заявлениями Кирилла. Более того, это не просто заявление", – подчеркнул он, напомнив, что речь идет о решении Русского народного собора под председательством Кирилла.

"Недопустимо, чтобы ЭПЦ МП руководствовалась такими наставлениями и видением в своей деятельности", – подчеркнул Лаури Ляенеметс.

По его словам, Эстонская православная церковь Московского патриархата имеет в Эстонии около 100 тысяч верующих.

ЭПЦ МП уже опубликовала объявление, что ее митрополит Евгений не был на съездах Русского народного собора как минимум последние шесть лет, включая последний.

Напомним, в январе этого года Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии не стал продлевать вид на жительство митрополита Евгения, решив, что он представляет угрозу безопасности государства. По словам правоохранителей, митрополит не осудил агрессию РФ против Украины. Из-за непродления вида на жительство ему пришлось выехать в Россию.

В июне 2023 года Эстония запретила въезд российскому патриарху Кириллу.

Латвийское телевидение приняло решение прекратить запись и трансляцию новых православных богослужений из-за упоминания патриарха РПЦ Кирилла.