Президент Болгарии поручил временному премьеру сформировать новое техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев в четверг, 22 августа, поручил исполняющему обязанности премьер-министра Димитару Главчеву сформировать новое техническое правительство.

Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".

В случае успешного формирования технического правительства досрочные парламентские выборы состоятся 27 октября, пояснил Радев.

"Продолжая конституционную процедуру назначения временного правительства, президент Румен Радев назначил Димитара Главчева кандидатом на должность временного премьер-министра", – отметили в пресс-службе болгарского президента.

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Радев ожидает, что состав технического правительства будет представлен ему до понедельника.

"После этого я подпишу указ, чтобы вы могли быть приведены к присяге в тот же день. В случае успеха выборы состоятся 27 октября", – сказал он Главчеву.

В свою очередь Главчев пообещал в определенный срок представить состав правительства и заверил, что главной задачей для него будет "снизить политическое напряжение, которое находится на очень высоком уровне".

Ранее Радев отказался утверждать техническое правительство во главе с премьером Горикой Гранчаровой-Кожаревой из-за недовольства кандидатурой главы МВД.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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