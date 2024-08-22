Президент Болгарії доручив тимчасовому прем'єру сформувати новий технічний уряд

Президент Болгарії Румен Радев у четвер, 22 серпня, доручив виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Димитару Главчеву сформувати новий технічний уряд.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

У разі успішного формування технічного уряду дострокові парламентські вибори відбудуться 27 жовтня, пояснив Радев.

"Продовжуючи конституційну процедуру призначення тимчасового уряду, президент Румен Радев призначив Димитара Главчева кандидатом на посаду тимчасового прем'єр-міністра", – зазначили у пресслужбі болгарського президента.

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Радев очікує, що склад технічного уряду буде представлений йому до понеділка.

"Після цього я підпишу указ, щоб ви могли бути приведені до присяги того ж дня. У разі успіху, вибори відбудуться 27 жовтня", – сказав він Главчеву.

Своєю чергою Главчев пообіцяв у визначений термін представити склад уряду і запевнив, що головним завданням для нього буде "знизити політичну напругу, яка знаходиться на дуже високому рівні".

Раніше Радев відмовився затверджувати технічний уряд на чолі з прем’єркою Горікою Гранчаровою-Кожаревою через невдоволення кандидатурою очільника МВС.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

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