Финляндия заблокировала три сделки по продаже недвижимости россиянам

Министерство обороны Финляндии приняло отрицательные решения в отношении трех сделок о продаже финской недвижимости из-за того, что их бенефициарами были граждане России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило в четверг.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 17 октября подписал решение о блокировании сделок по приобретению недвижимости покупателями из-за пределов Евросоюза.

Речь шла о двух операциях с недвижимостью в муниципалитете Руоколахти – через частное лицо и компанию, и еще одну – в Китее, вблизи границы с Россией. И частные лица, и фактические бенефициары компании, участвовавшие в сделках, являются гражданами России.

С начала этого года в Финляндии вступил в силу закон, который в отдельных случаях требует разрешения оборонного ведомства для заключения сделок о купле-продаже недвижимости.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защите территориальной целостности.

С середины этого года, после ужесточения ограничений на въезд в Финляндию для владельцев недвижимости из РФ, россияне стали чаще сами продавать недвижимость в этой стране.