В Финляндии предлагают официально запретить покупку недвижимости россиянам

Рабочая группа при Министерстве обороны Финляндии одобрила предложение, которое предлагает ограничить покупку недвижимости гражданами иностранных государств, нарушающих территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно предложению рабочей группы, в будущем в Финляндии не будут давать разрешения на покупку недвижимости представителям стран, которые, по мнению ЕС, нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства или могут угрожать безопасности Финляндии.

"Основное преимущество запрета заключается в том, что он даст России все меньше и меньше возможностей для подрыва безопасности Финляндии", – пояснил финский министр обороны Антти Хяккянен в комментарии Yle.

Реклама:

Запрет будет касаться и физических, и юридических лиц, но не будет распространяться на лиц с двойным гражданством или людей, которые имеют постоянный вид на жительство в Финляндии.

Теперь финское правительство разработает соответствующее законодательное предложение, чтобы запрет вступил в силу, и отдельные постановления, где будет определено, на какие именно страны он будет распространяться.

Уже известно, что среди этих стран будет Россия, поскольку рабочая группа была созвана из-за операций с недвижимостью российских граждан в Финляндии и связанных с этим вопросов безопасности.

С 2023 года в Финляндии вступил в силу закон, который в отдельных случаях требует разрешения оборонного ведомства для заключения сделок о купле-продаже недвижимости.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защите территориальной целостности.