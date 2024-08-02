Лидер белорусской оппозиции после обмена между Западом и РФ напомнила об узниках Лукашенка

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после известий об историческом обмене между Россией и странами Запада напомнила о своих соратниках, которые до сих пор за решеткой в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Тихановская приветствовала освобождение переданных Россией политзаключенных-граждан западных государств.

I welcome the release of political prisoners from Russian prisons today. Now, it's time to focus all our efforts on freeing the political prisoners in #Belarus. Many are held in inhumane conditions, deprived of urgently needed medical help & contact with the outside world. pic.twitter.com/vGa0d5H9nU Реклама: August 1, 2024

"Теперь время сосредоточить все усилия на политзаключенных в Беларуси. Многие из них содержатся в нечеловеческих условиях, без доступа к необходимой медицинской помощи и без связи с внешним миром", – написала она.

Светлана Тихановская сопроводила сообщение фотографиями своего мужа Сергея Тихановского, еще одного экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и его соратницы Марии Колесниковой, блогера Игоря Лосика.

Напомним, в начале июля в Беларуси сообщили о выходе на свободу некоторых тяжелобольных политзаключенных.

Как известно, вечером 1 августа состоялся большой обмен задержанными между Россией и странами Запада. В ходе беспрецедентной операции с участием турецкой спецслужбы MIT обменяли всего 26 заключенных.

В обмен на освобождение политзаключенных и критиков Кремля Германия, США и страны-партнеры отпустили осужденного убийцу и заключенных, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, тоже Запада и России об обмене.

Президент США Джо Байден признал, что Германии пришлось пойти на значительные уступки для достижения обмена пленными. Шольц заявил, что это решение укрепило немецко-американскую дружбу, и признал, что решение отпустить осужденного убийцу-россиянина было непростым.

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