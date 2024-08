Лидер белорусской оппозиции после обмена между Западом и РФ напомнила об узниках Лукашенка

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после известий об историческом обмене между Россией и странами Запада напомнила о своих соратниках, которые до сих пор за решеткой в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Тихановская приветствовала освобождение переданных Россией политзаключенных-граждан западных государств.

I welcome the release of political prisoners from Russian prisons today. Now, it's time to focus all our efforts on freeing the political prisoners in #Belarus. Many are held in inhumane conditions, deprived of urgently needed medical help & contact with the outside world. pic.twitter.com/vGa0d5H9nU

