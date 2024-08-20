В Беларуси вышли на свободу по меньшей мере семь помилованных политзаключенных – правозащитники
По меньшей мере семь человек, осужденных судами режима Лукашенко по надуманным обвинениям, помиловали и отпустили.
Как информирует белорусский портал Zerkalo.io, пишет "Европейская правда", об этом заявили в правозащитных инициативах "Вясна" и "Диссидент".
Сначала правозащитники "Диссидента" объявили, что им стало известно о помиловании ряда политзаключенных и известны имена трех таких лиц, среди которых есть тяжелобольные. Впоследствии уточнили, что известно уже шесть имен.
В правозащитном центре "Вясна" сообщили, что упомянутые политзаключенные вышли на свободу после решения о помиловании в течение последних суток.
"Правозащитники поддерживают информационную тишину для безопасности заключенных, поэтому пока не раскрывают имен этих людей. Информация о других освобожденных уточняется", – отметили в центре.
Впоследствии добавили, что известны имена уже семерых освобожденных.
Перед этим 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о помиловании тридцати человек за "преступления протестного направления", среди которых 14 женщин и 16 мужчин. Среди них есть тяжелобольные и люди почтенного возраста. Имена помилованных не раскрывали.
Советник лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка говорил, что де-факто часть этих людей уже отпустили раньше этой даты, а указ лишь формализовал решение.
По данным "Вясни", в начале июля по решению об амнистии и помиловании отпустили 18 человек, среди которых онкобольной Григорий Кастусев. Впоследствии назвали имена пяти женщин, которых отпустили из колонии в Гомеле.
Напомним, после исторического обмена заключенными между Западом и Россией лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала найти способы освободить политзаключенных Лукашенко.
В начале августа ЕС ввел новые персональные санкции против Беларуси за внутренние репрессии.