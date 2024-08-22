Кишинев требует от РФ деталей о "молдавском диверсанте", задержанном в Крыму

Молдавское посольство в Москве попросило российские власти уточнить информацию о задержании в оккупированном Крыму "трех агентов украинской спецслужбы", среди которых якобы есть гражданин Молдовы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Федеральная служба безопасности России сообщила в четверг, 22 августа, что задержала в оккупированном Крыму "трех агентов украинской спецслужбы", которые якобы планировали диверсии и участвовали в них.

Один из задержанных, заявила ФСБ, является гражданином Молдовы, который в апреле 2024 года якобы начал сотрудничество с украинской разведкой и передавал ей данные о дислокации военнослужащих и техники РФ, объектах инфраструктуры Крыма и последствиях ракетных атак.

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МИД Молдовы сообщил, что молдавское посольство в Москве передало российскому МИД ноту с просьбой предоставить информацию по этому делу.

"Если подтвердят, что это лицо является гражданином Молдовы, то в соответствии с международным правом, наше дипломатическое представительство окажет ему всю необходимую консульскую помощь", – сказали в молдавском МИД.

Это не первый пример, когда Россия задерживает иностранцев, в том числе и европейских стран, по подозрениям в "диверсиях" или других надуманных обвинениях.

К примеру, в начале года в Санкт-Петербурге задержали немца из-за якобы конфет с каннабисом, которого освободили только в августе в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом.

В июне в России заявили об аресте в Москве гражданина Франции Лорана Винатье якобы за шпионаж, на что отреагировал президент Эмманюэль Макрон.